Rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych

3 marca 2025 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Warto też poznać granice obwodów publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół w Sosnowcu

Składanie wniosków przez rodziców do przedszkoli możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny przedszkola-sosnowiec.nabory.pl od 3 marca 2025 r. od godz. 12.00 do 12 marca 2025 r. do godz. 16.00. Oferty przedszkoli, wraz z liczbą miejsc dostępnych w rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane w systemie rekrutacyjnym przed rozpoczęciem rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez dyrektora przedszkola. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana 17 marca o godz. 14.00.

W przypadku rekrutacji do I klas szkoły podstawowej składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny sp-sosnowiec.nabory.pl od 3 marca 2025 r. od godz. 12.00 do 20 marca 2025 r. do godz. 15.00.

Nabór na rok szkolny 2025/2026 będzie prowadzony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych ogólnodostępnych będących szkołami obwodowymi W pierwszym etapie rekrutacji należy składać wnioski tylko w przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły obwodowej.

Pierwszeństwo ma szkoła obwodowa

Na etapie wypełniania zgłoszenia, po podaniu adresu zamieszkania system automatycznie wskaże szkołę obwodową. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można także użyć wyszukiwarki obwodów dostępnej w zakładce “Sprawdź obwód placówki”. Możliwość złożenia wniosku do szkoły niebędącej szkołą obwodową zostanie udostępniona w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 7 kwietnia 2025 r. od godz.12.00 do 16 kwietnia 2025 r. do godz. 15.00. Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwa wyłącznie do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie rekrutacji.

W przypadku niezakwalifikowania dziecka w postępowaniu uzupełniającym do szkoły niebędącej szkołą obwodową, dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

Składanie wniosków do klas I sportowych i mistrzostwa sportowego odbywać się będzie w ramach rekrutacji uzupełniającej w terminie od 7 kwietnia 2025 r. do 16 kwietnia 2025 r.

Nabory do klas IV sportowych, mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych odbywać się będą bez użycia systemu elektronicznej rekrutacji. Szczegóły rekrutacji dostępne będą na stronach internetowych szkół.