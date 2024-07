Rodzinne wakacje z Kolejami Śląskimi

Bilety za 10 zł dla każdej osoby dorosłej podróżującej z dzieckiem do 16. roku życia to wakacyjna propozycja Kolei Śląskich dla rodzin. Z oferty będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w okresie od 15 lipca do 30 sierpnia.

Oferta “Wakacje z rodziną” umożliwia zakup jednorazowego biletu za 10 zł rodzicom lub opiekunom podróżującym z dzieckiem do 16. roku życia, które posiada biletz ulgą ustawową. Oferta obowiązuje przy przejazdach pociągami Kolei Śląskich na wszystkich liniach z wyłączeniem odcinka Chałupki – Bohumin, Trzebinia – Kraków Główny oraz Sucha Beskidzka – Zakopane. Z wakacyjnej propozycji regionalnego przewoźnika mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby dorosłe, które podróżują z minimum jednym dzieckiem do 16. roku życia. Bilety w ramach oferty są nielimitowane i można je kupić w pociągach u drużyn konduktorskich, w biletomatach oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży (e-Podróżnik, SkyCash, mPay, BILKOM, KOLEO).

Wypoczynek z całą rodziną

Planując wycieczkę w góry czy nad jezioro warto wybrać Koleje Śląskie i nie martwić się o dodatkowe opłaty za parking i ceny paliw. Na wakacje regionalny przewoźnik zaplanował dodatkowe pociągi i obsługę nowych przystanków.

Już 10 czerwca Koleje Śląskie uruchomiły dodatkowe połączenia do Wisły Głębce, a na linii S1 (Gliwice – Częstochowa) wybrane składy zaczęły się zatrzymywać na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria, zlokalizowanym w bliskiej odległości od kompleksu rekreacyjnego Pogoria – wylicza Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego.

Kolej wybieramy coraz częściej

Coraz więcej mieszkańców województwa śląskiego wybiera podróż pociągami Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z usług regionalnego przewoźnika skorzystało 22 mln pasażerów. Do rodzinnych podróży pasażerów zachęcają specjalne oferty, które obowiązują nie tylko w wakacje.

Oprócz ulg ustawowych, przez cały rok można skorzystać z oferty “Rodzina”, dzięki której osobom podróżującym z dziećmi do 16. roku życia przysługuje 30-proc. ulga – przypomina Tomasz Niedziela, wiceprezes ds. handlowych Kolei Śląskich.

Aktualne informacje dotyczące wszystkich ofert dostępne są na stronie Kolei Śląskich w zakładce “Dla podróżnych”.



