Rewolucja w dostępie do badań prenatalnych

To ogromny krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży. Zapewnienie darmowych i powszechnie dostępnych badań zwiększy bezpieczeństwo przyszłych mam i ich dzieci, umożliwiając wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie odpowiedniego leczenia. To także większy komfort psychiczny dla rodziców, którzy będą mogli skorzystać z tych badań bez obaw o koszty.



Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny poinformował, że resort przygotował zmianę rozporządzenia, która zlikwiduje wszelkie kryteria kwalifikacji do programu badań prenatalnych. Oznacza to, że wszystkie kobiety w ciąży, niezależnie od wieku, będą miały pełny i darmowy dostęp do tych kluczowych badań.

- Projekt zakłada usunięcie wszystkich kryteriów kwalifikacji z etapu 'Poradnictwo i badania biochemiczne' oraz 'Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych - napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską.



Bezpłatne badania dla każdej przyszłej mamy

Dotychczas bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ przysługiwały tylko kobietom spełniającym określone kryteria, takie jak wiek powyżej 35 lat, występowanie wad genetycznych w poprzedniej ciąży czy zwiększone ryzyko wad płodu. Zniesienie tych ograniczeń oznacza, że od 2024 roku wszystkie przyszłe mamy będą miały zapewniony darmowy dostęp do badań, niezależnie od czynników ryzyka.

Zakres bezpłatnych badań

Zgodnie z informacjami wiceministra, bezpłatne będą następujące badania prenatalne:

Badania biochemiczne

Estriol

Alfa-fetoproteina (AFP)

Gonadotropina kosmówkowa (β-HCG)

Białko PAPP-A z oceną ryzyka chorób płodu

Badania USG płodu

USG w kierunku diagnostyki wad wrodzonych w 11-13 oraz 18-23 tygodniu ciąży

- Jeśli wyniki wykażą nieprawidłowości, pacjentki będą miały również dostęp do pogłębionej diagnostyki, w tym badań genetycznych - dodał Konieczny.



Koszt zmian - 148 mln zł

Wiceminister poinformował, że wprowadzenie pełnego i darmowego dostępu do badań prenatalnych będzie kosztować ok. 148,3 mln zł w 2024 roku. Wyliczenie to zostało oparte na analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmiana ta jest ogromnym krokiem w kierunku poprawy opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży oraz zwiększenia bezpieczeństwa przyszłych mam i ich dzieci. Zapewni równy dostęp do kluczowych badań prenatalnych wszystkim Polkom planującym macierzyństwo.