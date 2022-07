Repertuar kin Helios pełen superbohaterów! 

Każdy widz ma swoją ulubioną postać z filmu, która jest dla niego wzorem i inspiracją. W najbliższym repertuarze kina Helios można znaleźć superbohaterów dużego formatu... i nie tylko. Na ekranach prezentowane są filmy różnego gatunku - począwszy od nowości: superzwierzaków obdarzonych niesamowitymi mocami, na słynnych bohaterach komiksowych kończąc. Sieć zaprasza wszystkich widzów do swojego bogatego, filmowego multiwersum!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Wszystkim fanom superbohaterów dobrze znane są ich moce, a czy wiadomo jakimi zdolnościami obdarzone są ich zwierzaki? O tym będzie można się przekonać już w najbliższy piątek wybierając się na film „DC Liga Super-Pets”. Tym razem to właśnie pupile herosów z Ligi Sprawiedliwości pokażą, na co je stać! Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Zielona Latarnia i Aquaman nie są na pierwszym planie, ponieważ zostają uprowadzeni przez złowieszczą Świnkę Morską Lulu! Całej operacji ich uwolnienia przewodzi Superpies Krypto, który był do tej pory nierozłączny ze swym przyjacielem – Supermanem. Krypto musi przekonać niesforną grupę zwierzaków, których właścicielami są właśnie członkowie Ligi – Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

Nawet gdyby lato było pochmurne, to i tak za sprawą Minionków wszystko dookoła stałoby się słonecznie żółte. Polscy widzowie pokazali jak bardzo kochają tych zabawnych bohaterów i że dwa miliony sprzedanych biletów na animację „Minionki: Wejście Gru” to żaden problem! Wszyscy czekali na wyjaśnienie jak narodził się największy złoczyńca świata – Gru i jak poznał się z Minionkami, które pomogły mu w realizacji marzeń i niecnych planów... Teraz już wszystko staje się jasne!

W repertuarze Helios znajduje się także równie gorąca animacja - „Niezgaszalni” opowiadająca o nastolatce, która marzy o tym, by zostać strażaczką! Georgia od dziecka chce iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, czasy, w których żyje nie pozwalają kobietom na wykonywanie tego zawodu. Los to jednak zmienia i kiedy tajemniczy podpalacz grasuje po ulicach miasta, a strażacy – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach... Wówczas córka postanawia pomóc swemu tacie w trudnej misji. Przebiera się za chłopaka i jako ochotnik „Joe” wstępuje do Straży Pożarnej. Tu zaczyna się dopiero przygoda!

Oprócz filmów zza Oceanu w repertuarze Heliosa znalazła się też polska produkcja - „Na chwilę na zawsze”. Ten obiecujący tytuł prezentuje widzom parę młodych ludzi, których życiowe tory kierują w jedno miejsce. Poznają się w ośrodku leczenia uzależnień, do którego trafia Pola, a w którym pracuje Borys. Dziewczyna jest młodą utalentowaną piosenkarką, która musi się tam wybrać po wypadku, który powoduje po alkoholu. Borys kiedyś również był obiecującym artystą, a więc para zbliża się do siebie dzięki wspólnej pasji. Rodzi się uczucie, ale w tle pozostają skrywane tajemnice. Czy relacja przetrwa próbę sił?

Taka sytuacja nie powtarza się często, aby w jednym czasie w repertuarze Heliosa były równocześnie obecne Uniwersum DC i Uniwersum Marvela. Z tego ostatniego pochodzi właśnie superbohater Thor, którego widzowie mogą podziwiać w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom”. Fani będą mieli okazję ruszyć z nim i jego przyjaciółmi w poszukiwaniu galaktycznego zabójcy, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot.

W ostatnią niedzielę lipca Filmowe Poranki przywitają najmłodszych widzów popularną serią „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” w najnowszej odsłonie. Dwoje licealistów, Marinette i Adrien, zostaje wybranych na superbohaterów Paryża: Biedronkę i Czarnego Kota. Każde z nich ma Miraculum, biżuterię połączoną z magicznymi stworzeniami, które dają im moc. Ich misją jest powstrzymanie Władcy Ciem, siejącego spustoszenie w mieście, tworząc coraz to groźniejszych superzłoczyńców. Tradycyjnie niedzielną projekcję poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej.

1 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Titane”, który został nagrodzony Złotą Palmą w Cannes w 2021 roku. Główna bohaterka Alexia morduje bez mrugnięcia okiem, ale gdy w ślad za nią rusza kordon policji, upodabnia się do zaginionego przed laty syna komendanta straży pożarnej. Po drodze zachodzi jednak w ciążę z... samochodem.

W czwartek, 4 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Moje wspaniałe życie”. Produkcja pokazuje życie kobiety po 40., która prowadzi podwójne życie. Z jednej strony to kochająca żona i matka, a z drugiej – zwariowana do granic kobieta realizująca skryte pragnienia i uwikłana w romans z kolegą z pracy. Wszystko jednak ma swój koniec, a „perfekcyjny” plan okazuje się mieć luki.

