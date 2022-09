Recital "Absolutnie, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza w niedzielę 25 września 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na recital Jacka Bończyka „Absolutnie, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego”. Zaprezentowane zostaną najpiękniejsze piosenki Wojciecha Młynarskiego w akompaniamencie piano i kontrabasu. Wstęp wolny.

Jacek Bończyk ma zaszczyt i przyjemność zaprezentować program, na który składają się mistrzowskie utwory geniusza polskiej piosenki, Wojciecha Młynarskiego.

Sam Mistrz tak pisał o Jacku:

„Jacek Bończyk posiada wyjątkowe predyspozycje do zajmowania się piosenką aktorską. Po pierwsze jest utalentowany. Po drugie ma gruntowne przygotowanie zawodowe, jest dobrym aktorem dramatycznym. Po trzecie jest muzykalny i po czwarte wreszcie - posiadł w znacznej mierze umiejętność najtrudniejszą połączenia tego wszystkiego w sceniczny skrót. Bo piosenka aktorska bazuje na owym skrócie, jest tym rodzajem teatru, gdzie wszystko dzieje się szybko, na zagranie całej roli przypada nie więcej niż trzy minuty.“

Jacek Bończyk wielokrotnie współpracował z Wojciechem Młynarskim przy rozmaitych koncertach i spektaklach, był także dyrektorem artystycznym Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego, który ma za sobą 3 bardzo udane edycje.

W programie wieczoru - piosenki Mistrza, znane i lubiane przez kilka pokoleń Polaków m.in. „Absolutnie“, „Bynajmniej“, „Ogrzej mnie“, „Jeszcze w zielone gramy“ czy „Jesteśmy na wczasach“.

Jacek Bończyk - aktor, autor tekstów i reżyser spektakli muzycznych, wielokrotnie nagradzany i doceniany za swoje niezwykłe wykonania dzieł wybitnych twórców piosenki. Wokalista i gitarzysta formacji rockowych: Bończyk/Krzywański oraz Nowe Sytuacje. Uczestnik festiwali i zdobywca wielu nagród, z których najważniejsze to: Grand Prix na XXI Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz Grand Prix na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie. Od 2010 roku członek Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W latach 2013–2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Od 2016 roku wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dyrektor artystyczny Teatru Rozrywki w Chorzowie w sezonie 2018/19. W kwietniu 2017, Jacek Bończyk odebrał Dyplom Mistrzowski przyznany mu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Bardiniego podczas XXXVIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Michał Lamża - kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista. Autor muzyki do spektakli teatralnych. Współpracował m.in. z Teatrem Narodowym, Teatrem Polonia, Teatrem Telewizji.

Wojciech “Gumiś” Gumiński - kontrabasista, wojownik każdej zagranej nuty. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Policealnego Studium Jazzowego na Bednarskiej oraz Universitat der Kunste w Berlinie. Współpracuje z warszawskimi teatrami (Teatr Narodowy, Teatr Dramatyczny, Teatr Polonia, Teatr Warsawy, Teatr Syrena, Teatr Polski, Teatr Polonia, Teatr Rampa, Teatr Ateneum, Teatr Kamienica, Teatr Żydowski). W pracy teatralnej ma przyjemność współpracować ze znakomitymi kompozytorami i aranżerami (m.in.: Michał Lamża, Urszula Borkowska, Wojciech Borkowski). W muzyce popularnej współpracuje z zespołami: (Jacek Bończyk, Julia Pietrucha, Le-ski, Bemine, Anita Lipnicka & John Porter, Voice Band, Kasia Stankiewicz, Kasia Kowalska, Andrzej Bachleda, Michal Hochman, Jelonek, Kala, Mateusz Krautwurst, Kasia Kiklewicz, Andaluzjon, Kameleoni, PGR, Izaiash, Navi, Missio Musica czy Wujek Samo Zło).

Słówko o 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej:

Tegoroczna odsłona Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – wydarzenia cieszącego się ogromnym zainteresowaniem zagłębiowskiej społeczności – przebiega pod hasłem „Literackie inspiracje w teatrze”, czyli wzajemne, niezwykle inspirujące i trwałe przenikanie się tych dwóch dziedzin. Teatr jest doskonałym narzędziem do popularyzowania literatury (czytelnictwa), pogłębiania wiedzy, wzbudzania emocji i rozwijania zainteresowań, zarówno wśród dzieci, jak i osób starszych. I właśnie tą wyjątkową więź stara się pokazać Organizator 8.SJT – Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu! Udział we wszystkich imprezach bezpłatny.