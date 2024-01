Rafał Collins nowym udziałowcem Zagłębia Sosnowiec

– Chcę być oceniany po czynach, a nie słowach – podkreśla Rafał Collins, nowy udziałowiec piłkarskiego Zagłębia. Biznesmen znany ze swojej medialnej aktywności chce dysponować pakietem większościowym sosnowieckiej spółki i zamierza przystąpić do przetargu, który zostanie ogłoszony na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.

Zmiany w piłkarskim Zagłębiu

Na początku poprzedniego tygodnia Collins przejął niecały jeden procent akcji pierwszoligowego klubu, a konkretnie 0,74 proc. wszystkich udziałów. To wystarczyło, by przejął kontrolę nad pionem sportowym klubu. Szybko też podjął pierwsze kroki, ściągając do klubu nowego dyrektora sportowego i trenera w osobach Michaiła Zalewskiego oraz Aleksandra Chackiewicza. Obaj to Białorusini. Chackiewicz prowadził nawet reprezentację tego kraju, a przez lata związany był z Dynamem Kijów, najpierw jako piłkarza, a potem trener.

Collins zapowiedział też zmiany kadrowe, a pomóc ma mu w tym znajomość z Vadymem Shabliym, szefem agencji menadżerskiej ProStar. W poniedziałek 22 stycznia na stadionie ArcerolMittal Park w Sosnowcu Collins spotkał się z dziennikarzami. Na pytania dotyczące przyszłości klubu opowiadali także Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, prezes Arkadiusz Aleksander, a także wspomniani wyżej Białorusini, którzy wraz z asystentem trenera Chackiewicza, Sewerynem Gancarczykiem będą odpowiadać za wyniki zespołu, który wiosną spróbuje obronić I-ligę dla Sosnowca. Poniżej zapis konferencji.