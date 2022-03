Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy już działa!

Punkt mieści się w kamienicy przy ul. Modrzejowskiej 42. Na miejscu pomocy udzielą przedstawiciele Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest także tłumacz języka ukraińskiego.

Atak Rosji na niepodległą Ukrainę spowodował ogromną falę uchodźców. Spora część obywateli Ukrainy kierowała się i kieruje nadal do Polski. Pewna grupa trafiła też do Sosnowca. Przed nimi zarówno ta prawna, jak i społeczna adaptacja w zupełnie nowym miejscu, najczęściej bez akceptacji polskich przepisów prawa i języka polskiego. Właśnie w odnalezieniu w Sosnowcu ma pomóc działający w Sosnowcu punkt informacyjny.

Biuro działa od 7:30 do 15.30, znajduje się na drugim piętrze kamienicy. W środku porozmawiać można z przedstawicielami MOPS-u, ZUS-u czy urzędu pracy. Dla nieznających polskiego są też tłumacze.

– Zgłasza się do nas bardzo dużo osób. Był moment, że w kolejce trzeba było czekać na korytarzu. Dzisiaj mamy tłumacza, dzięki czemu jest łatwiej, bo nie zawsze możemy się porozumieć – przekazują pracownicy punktu. – Najczęstszym pytaniem jest to o pracę. Większość dzięki znajomym czy przyjaciołom ma gdzie mieszkać. Pytają też o kwestię pójścia dzieci do szkoły czy w ogóle legalizację pobytu – dodają.

Ale są też pytania szczegółowe. Jak to o wyjazd do Kanady bez ukraińskiego paszportu czy o tłumaczenie dokumentacji medycznej leczenia onkologicznego. Pojawiają się też sprawy związane ze zwierzętami. Dwie Ukrainki pytały m.in. gdzie w mieście można wysterylizować kota.

Przy Modrzejowskiej 42 można skorzystać m.in. z pomocy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Nie każda z osób, które zaglądają do punktu informacyjnego mówi lub chociaż rozumie po polsku. Dlatego można też skorzystać z pomocy tłumaczy.

Pani Uljana w Sosnowcu mieszka z rodziną od kilku lat, teraz sama też przygarnęła do siebie rodzinę z Odessy.

– Wielu ludzi wiedząc, że mieszkam w Polsce, zwraca się do mnie z różnymi pytaniami. I to zarówno z Ukrainy, z granicy, jak i już z Polski. Cały czas jest co robić. Staramy się, żeby ci ludzie mogli chociaż odrobinę poczuć ziemię pod nogami i spokój. Chodzi o to, żeby dostali jakąkolwiek informację o dniu jutrzejszym, żeby była minimalna pewność co do jutra – dodaje.