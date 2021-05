Przeżyła postrzał w głowę. Teraz sosnowiczanka walczy o zdrowie. Potrzeba 90 tysięcy

Dramat 57-letniej mieszkanki Sosnowca, Jolanty Pawluś zaczął się w nocy z 30 na 31 marca 2020 roku. Kobieta, która miesiąc wcześniej straciła starszego syna i próbowała odejść od swojego męża została postrzelona przez niego w głowę.

Mężczyzna chciał zabić żonę, jednak nie udało mu się. Po przewiezieniu do szpitala konieczna była operacja ratująca życie, a prawdopodobieństwo, że pani Jolanta przeżyje wynosiło zaledwie 5 procent.

Ponad miesiąc na oddziale intensywnej terapii, potem oddział neurochirugii i rehabilitacja szpitalna (której tak naprawdę nie było). Łącznie w szpitalu mama była ponad pół roku. Szok, niedowierzanie, złość, ogromny smutek i strach o to, co dalej będzie – to uczucia, które towarzyszyły mi każdego dnia” – mówi syn pani Jolanty, który w jej imieniu prosi o pomoc dla mamy.