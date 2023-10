Przedszkolaki z odwiedzinami u sosnowieckich policjantów

We wtorek policjanci z komisariatu II mieli zaszczyt gościć przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 22 Podczas wizyty maluchy, pod okiem policyjnej maskotki, Sznupka, zwiedziły mury jednostki. Dzieci dowiedziały się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo oraz w jaki sposób reagować, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji.

Bezpieczeństwo maluchów z sosnowieckimi policjantami

Dzielnicowi zaprosili najmłodszych do zwiedzenia murów sosnowieckiej „dwójki”. Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Podczas wizyty dzieci mogły z bliska przyjrzeć się pracy policjantów. Mundurowym towarzyszyła policyjna maskotka Sznupek, z którą przedszkolaki chętnie pozowały do zdjęć. Była to również okazja do zobaczenia z bliska policyjnego radiowozu. Dzielnicowi opowiedzieli maluchom o swojej pracy. Uczyli, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo – poruszyli temat bezpiecznego zachowania podczas zabaw z rówieśnikami, zadbali również o to, aby dzieci odświeżyły podstawową wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Zachęcali również do noszenia elementów odblaskowych. Każdy przedszkolak dowiedział się również, kogo powiadomić w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, o czym opowiedziała operatorka Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach.