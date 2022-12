Przedłużona "piętnastka" wystartuje 19 grudnia!

Już wszystko jasne. Nowa trasa linii tramwajowej nr 15 w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze zostanie oddana do ruchu w poniedziałek 19 grudnia 2022 roku! Inauguracyjny przejazd liniowy nastąpi po godz. 14:00.

Start nowej linii

W najbliższy poniedziałek 19 grudnia dokładnie o 14:09 pierwszy raz liniowy tramwaj wyruszy w nową trasę z przystanku Zagórze Centrum Przesiadkowe. Do pokonania będzie miał nieco ponad trzy kilometry, zatrzymując się po drodze na kolejnych pięciu nowych przystankach. Do przystanku końcowego Zagórze Rondo Jana Pawła II dojedzie po sześciu minutach – o 14:15. Wszystkie następne kursy linii nr 15 będą już realizowane na trasie: Katowice pl. Wolności – Zagórze Rondo Jana Pawła II. Ich częstotliwość utrzymana zostanie na obecnym poziomie – co 15 minut.

– Z pewnością z tych pierwszych kursów linii nr 15 na nowym torowisku w Zagórzu będą chcieli skorzystać nie tylko mieszkańcy Zagórza, ale także miłośnicy z innych miast, którzy od jakiegoś czasu dopytują nas o otwarcie linii. Dlatego też ten pierwszy kurs zaplanowaliśmy dopiero po 14:00, a nie po 5:00 rano – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Przejazd nowym odcinkiem w Zagórzu zajmie 6 minut.

Pełen rozkład jazdy dla linii nr 15 opublikowany zostanie niebawem na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.