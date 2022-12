Kierowco, odśnieżaj samochód!

Policja przypomina o obowiązku dokładnego odśnieżania samochodów. W związku z opadami śniegu pojazdy pokryte są sporą warstwą zmrożonego śniegu i lodu.

Odśnieżanie auta to obowiązek kierowcy

Pojazd musi być tak utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innym uczestnikom ruchu drogowego!

Zalegająca na dachu biała czapa śniegu przy ostrym hamowaniu może zsunąć się na szybę, ograniczając widoczność kierowcy. Dokładne odśnieżenie pojazdu, przede wszystkim szyb i świateł, zapewni dostateczne pole widzenia kierowcy, prawidłowe działanie oświetlenia pojazdu jak również czytelność tablic rejestracyjnych. Należy pamiętać o usunięciu z dachu pojazdu lub przyczepy lodu, który spadając może spowodować uszkodzenie innego pojazdu lub doprowadzić do poważnego wypadku. Korzystając z prawidłowo utrzymanego pojazdu kierujący zapewni bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz uniknie grzywny w drodze mandatu karnego. Tych kierowców, do których przemawiają wyłącznie cyfry, uprzedzamy, że kary za nieodśnieżenie części bądź całości pojazdu sięgają przedziału od 50 do 3000 złotych. Dodatkowo należy wspomnieć, o karach od 50 do 100 złotych za postój pojazdu z włączonym silnikiem, aby nagrzać wnętrze i rozmrozić szyby. Warto więc wyjść kilka minut wcześniej, by dokładnie oczyścić auto przed jazdą.