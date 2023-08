Przed nami festyn "Bezpieczny powrót do szkoły"!

W dniu 27 sierpnia 2023 (niedziela handlowa) w godzinach od 12:00 do 16:00, sklep Decathlon Sosnowiec​ przy ul. Sokolskiej 35 stanie się areną wyjątkowego wydarzenia, które ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie ich świadomości na temat zagrożeń związanych z powrotem do szkoły.

Festyn z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i Decathlon!

Celem festynu jest nie tylko dostarczenie rozrywki i edukacji, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na ważne kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. W trakcie wydarzenia, uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poznać pracę strażaka, wziąć udział w kursie pierwszej pomocy oraz dowiedzieć się, jak zachować się w przypadku ewakuacji w zadymionym pomieszczeniu.

Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość przymierzenia specjalistycznego kasku strażackiego oraz przeprowadzenia mini-kursu na temat technik gaszenia pożarów. Wykwalifikowani strażacy będą na miejscu, by odpowiedzieć na pytania i udzielić cennych wskazówek dotyczących zachowania się w przypadku sytuacji awaryjnych.

Sportowe wyzwania i rozrywka dla wszystkich

Nie tylko edukacja, ale i aktywność fizyczna będzie w centrum uwagi festynu. Dla fanów sportu i rywalizacji przygotowano tor przeszkód, który będzie doskonałą okazją do zmierzenia się z wyzwaniami i sprawdzenia swoich umiejętności. To doskonały sposób na spędzenie czasu aktywnie i w miłej atmosferze.

Darmowe atrakcje i możliwość odebrania "Karty Sprawności Strażaka"

Osoby zapisane na wydarzenie będą mogły wziąć udział w licznych atrakcjach, w tym tematycznych dmuchawcach, które dostępne będą za darmo. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania "karty sprawności strażaka", którą będą mogli realizować, zdobywając punkty w wyznaczonych miejscach. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i działaniami ratowniczymi.

Zapisy

Aby wziąć udział w festynie, zachęcamy do zapisania się na wydarzenie poprzez link: https://bit.ly/BezpiecznyPowrótzPSP. To wyjątkowa okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności oraz spędzenia czasu w atmosferze edukacyjnej i zabawy.

Przygotuj się na wyjątkowe doświadczenie, które połączy edukację z rozrywką i pokaże, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Do zobaczenia na Festynie z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i Decathlon w Sosnowcu!