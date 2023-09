Przed nami Bieg Hutnika w Sosnowcu. Zapisz się!

Już 23 września w sobotę punktualnie o godzinie 12 z Placu Papieskiego w Sosnowcu wystartuje pierwszy „Bieg Hutnika”.

Na starcie pojawią się nie tylko miłośnicy biegania, ale także nordic walkingu. Zawodnicy będą musieli pokonać trasę o długości 5 km, która zakończy się przy Klubie „Bakcyl”. Nie zabraknie także wyścigów dla najmłodszych. Głównym organizatorem biegu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu, a współorganizatorem miasto Sosnowiec.

Inauguracja biegu organizowanego przez SM „Hutnik” w Sosnowcu, MSE Triathlon oraz Iron Gym przy wsparciu miasta Sosnowiec odbędzie się 23 września. Wszyscy chętni biegacze oraz zawodnicy nordic walking będą mieli do pokonania trasę o długości 5 km, która poprowadzi m.in. przez ul. Gwiezdną, Łużycką oraz al. Ignacego Paderewskiego w Sosnowcu. Dla każdego zarejestrowanego uczestnika przewidziano pakiety startowe, w których znajdą się gadżety od sponsorów, woda oraz drobny poczęstunek. Po biegu głównym, dla najmłodszych milusińskich oraz nieco starszych, przy Klubie „Bakcyl” przeprowadzone zostaną biegi w trzech kategoriach wiekowych: 5-7 lat – Bieg Bakcylka (100 m), 8-9 lat – Bieg Hutniczka (200 m) oraz dla dzieci w wieku 10-12 lat – Bieg Iron Junior (500 m). Zapisy na nie przyjmowane będą w dniu wyścigów w Biurze Zawodów przy siłowni SM „Hutnik” Iron Gym.

– Pierwsza edycja „Biegu Hutnika” to nie tylko inicjatywa sportowa, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i doskonały sposób na rozwijanie wytrwałości, samodyscypliny oraz budowanie relacji społecznych. Chcemy, by ten pierwszy bieg stał się tradycją, która będzie jednoczyła naszą społeczność przez kolejne lata – mówi Maciej Adamiec, prezes S.M. „Hutnik” i dodaje : – Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Dziękuję także naszym partnerom i sponsorom, którzy wsparli organizację tego biegu.

Meta znajdować się będzie przy Klubie „Bakcyl” przy ul. Koszalińskiej 25, gdzie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a najmłodsi także dyplomy. Dla pierwszych trzech najszybszych biegaczy oraz osób startujących w kategorii nordic walking przewidziano puchary, oraz nagrody rzeczowe w postaci m.in. wartościowych bonów do sklepu Decathlon. Dzieci, które zajmą miejsca na podium, otrzymają zestawy przyborów szkolnych oraz karty podarunkowe do sklepu SMYK. Po tak intensywnym wysiłku na każdego czekać będzie również ciepły posiłek regeneracyjny w postaci wojskowej grochówki.

Po zakończeniu biegu głównego oraz biegów dziecięcych, o godzinie 15 odbędzie się Festyn Rodzinny, który stanowić będzie dodatkową atrakcję dla wszystkich zawodników i mieszkańców. Dochód z biegu przeznaczony będzie na cele charytatywne – dla małego Maksymiliana z Sosnowca – chłopca z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, który wymaga stałej i kosztowej terapii oraz fizjoterapii.

Sponsorami biegu są Fundacja dla Młodych, Zielony Ład oraz Centrum Dietetyczno – Treningowe Tomasz Służałek. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Sosnowiec.

– Jest mi niezmiernie miło, że jako miasto możemy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, jakim jest „Bieg Hutnika”. To biegowe święto oprócz sportowej rywalizacji, to także promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sosnowca. Jako miasto chcemy inspirować do wszelkiej aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także do budowania relacji z innymi mieszkańcami – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.