"Sztuka na Ekranie" w sosnowieckiej MUZIE. Poznaj szczegóły!

"Sztuka na ekranie" to najnowsza propozycja filmowa Kina Muza w Sosnowcu. Ideą przyświecającą powstaniu cyklu, było stworzenie nowej i ciekawej formuły poszerzającej klasyczną filmową ofertę, w której skład wchodzą repertuarowe piątki i niedzielne Rodzinne Spotkania z Kinem Muza.

Nowe propozycje sosnowieckiego kina

W ramach cyklu zaprezentowana zostanie seria dokumentów o najwybitniejszych artystach wszech czasów, jednocześnie przybliżając widzom ich sylwetki i twórczość. W pierwszej kolejności na dużym ekranie będzie można zobaczyć arcydzieła światowego malarstwa, ale w planach mamy również rozwinięcie cyklu o inne dziedziny sztuki.

Już 21 września o g. 18:00 organizatorzy zapraszają na pierwszą odsłonę cyklu, czyli dokument o osiemnastowiecznym, holenderskim malarzu, twórcy znanego na całym świecie obrazu “Dziewczyna z perłą”. Oprócz obcowania z dziełami mistrza, w filmie towarzyszymy kuratorom, badaczom, kolekcjonerom, którzy przyczynili się do powstania w tym roku w Amsterdamie wystawy zatytułowanej „Johannesa Vermeera van Delft”. A w kolejnych miesiącach proponujemy takie tytuły, jak: “Napoleon. W imię sztuki” (26 października o 18:00), “Frida viva la vida” (16 listopada o 18:00) oraz “Tutanchamon. Oblicze bez maski” (14 grudnia o 18:00), gdzie narratorami użyczającymi swoich wyjątkowych głosów są m.in. Jeremy Irons i Iggy Pop..

21.09 g. 18.00 VERMEER. BLISKO MISTRZA

Bohaterem tego fascynującego dokumentu jest człowiek, który potrafił stworzyć wszechświat w rogu pokoju i jak nikt umiał uchwycić i uwiecznić ulotne, intymne chwile – Johannes Vermeer, jeden z największych malarzy w historii. Zgodnie z obietnicą w tytule, „Blisko mistrza” zdejmuje słynne dzieła ze ścian, wyjmuje z ram i zabiera do laboratorium, by ukazać nam w zbliżeniu oszałamiające detale – na przykład „Dziewczyny z perłą” – i odsłonić ukryte pod farbą warstwy. Twórcy pozwalają nam tez zajrzeć za kulisy najgłośniejszej wystawy tego roku, na której amsterdamskie Rijksmuseum zgromadziło większość z istniejących 35 obrazów genialnego Holendra.

reż: Suzanne Raes

produkcja: Holandia , 2023

gatunek: dokument

czas: 78 min

26.10 g. 18.00 NAPOLEON. W IMIĘ SZTUKI

W 2021 roku minęło 200 lat od śmierci Napoleona, jednego z najsłynniejszych mężczyzn w historii. Pragnął zostać pisarzem. Pasjami pochłaniał książki. Wielbił sztukę, świadom jej możliwości. Pożądał władzy i chwały, ale kierował nim także głód wiedzy oraz ambicja, by jego wizerunek kojarzono z wielkimi cywilizacjami przeszłości. Prace badawcze i wykopaliska, które Napoleon wspierał podczas kampanii wojskowych, przyczyniły się do imponujących odkryć, zaś grabieże prac z podbitych krajów – do powiększenia muzealnych zbiorów. Jego celem było edukować mieszkańców Cesarstwa przy pomocy obrazów, rzeźby, muzyki i teatru. Na podbitych terenach wprowadzał reformę szkolną, rewolucję urbanistyczną i architektoniczną oraz nowy, triumfalny sposób rozumienia klasycyzmu, styl empire. Wraz z Jeremym Ironsem, w towarzystwie wybitnych specjalistów, przyjrzymy się związkom władzy i sztuki, tak w epoce Cesarza, jak i współcześnie.

reż: Giovanni Piscaglia

produkcja: Włochy , 2021

gatunek: dokument

czas: 100 min

16.11 g. 18.00 FRIDA VIVA LA VIDA

Filmowy dokument, który ukazuje dwa oblicza tej kultowej artystki. Z jednej strony ikona niezależności i kobiecej siły, zmagająca się z bólem i miłosnymi zawodami, z drugiej, artystka, wyzwolona z wszelkich fizycznych ograniczeń. Z biegiem lat Frida Kahlo stała się ikoną, a jej sztuka wywarła wpływ na artystów z różnych dziedzin. Wizerunek Kahlo stał się kultowy. Artystka stawiała czoło życiu naznaczonemu cierpieniem z determinacją i zachłannością, jednak to tylko jeden z elementów składających się na jej fenomen. Sztuka Fridy Kahlo łączy ból i siłę, cierpienie i miłość.

reż: Giovanni Troilo

produkcja: Włochy , 2019

gatunek: dokument

czas: 98 min

14.12 g. 18.00 TUTANCHAMON. OBLICZE MASKI

Tutanchamon: Oblicze bez maski odkrywa tę niezwykłą historię,zabierając nas w podróż do miejsc, w których wspomnienia dawnych egipskich bogów i władców są nadal żywe. Odwiedzimy Muzeum Egipskie w Kairze i przyjrzymy się z bliska przechowywanym na jego wystawach skarbom. Będziemy też towarzyszyć ekspertom w pracach konserwatorskich, podczas poszczególnych etapów przygotowywania wystawy. Wraz z drogocennymi skarbami Tutanchamona udamy się też do Los Angeles, Paryża i Londynu.

W opowieść o dziejach maski od starożytności po współczesność zabierze nas Iggy Pop.