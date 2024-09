Przed nami 14. Noc Teatrów GZM. To będzie noc niezapomnianych wrażeń!

Tegoroczna Noc Teatrów GZM odbędzie się 14 września. Tej wyjątkowej nocy 13 teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaprezentuje 21 spektakli, którym towarzyszyć będzie blisko 50 atrakcji specjalnych.

Noc Teatrów GZM 2024

– To jedyna taka noc w roku – podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – Z całą pewnością możemy powiedzieć, że udało nam się zbudować metropolitalną publiczność, która przez cały rok czeka i dopytuje o to wydarzenie. Potencjał kulturalny GZM z roku na rok rośnie, podobnie jak apetyty mieszkańców na najlepsze przedstawienia – dodaje Karolczak.

Światła sceny i zakamarki kulis, spektakle i atrakcje specjalne – warsztaty, koncerty, wystawy, spotkania – przygotowane z myślą o obecnych i przyszłych fanach wydarzenia – oto w jednym zdaniu program tegorocznej, 14. edycji wydarzenia.

W tym roku w programie Nocy Teatrów GZM mamy aż 3 premiery. Teatr Rozrywki w Chorzowie zaprasza na premierę spektaklu tanecznego „Curie – trzy kolory”, opowiadającego w barwny sposób o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Katowicki Teatr Korez pokaże premierowy spektakl „Kocham cię, proszę pana”, autorstwa Zbigniewa Rokity, w reżyserii Roberta Talarczyka. Teatr Żelazny zaprasza na prapremierę sztuki komediowej „Nawet za milion”.

Tradycją Nocy Teatrów GZM stają się widowiska plenerowe. Po ubiegłorocznym Empuzjonie, w tym roku na placu przed Teatrem Śląskim zaprezentowany zostanie gościnny spektakl plenerowy „Siedem” – wspólna produkcja Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz Studia Wachowicz / Fret.

Do największych gwiazd tegorocznej Nocy zaliczyć można bez wątpienia Krystynę Jandę, która będzie obecna w Teatrze Małym w Tychach ze swoim monologiem scenicznym „My Way”, przygotowanym z okazji siedemdziesiątych urodzin artystki.

Oprócz spektakli, jak co roku, będziemy mieli możliwość zwiedzania siedzib teatrów. W tym roku na zwiedzanie zapraszają Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Śląski, Teatr Mały w Tychach, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatr Rozrywki w Chorzowie.

W programie Nocy Teatrów GZM mamy i komedie i dramaty – jest mniej więcej równowaga pomiędzy tym, co do śmiechu, a co do refleksji; przedstawienia klasyczne i eksperymentalne, dwa spektakle taneczne, propozycje dla dzieci (Teatr Dzieci Zagłębia, Ateneum, Teatr Gry i Ludzie), koncerty i cały przegląd najróżniejszych warsztatów.

Jak zdobyć bilet?

Sprzedaż biletów na spektakle i zapisy na atrakcje ruszyły 1 września. Zapraszamy do zakładki z repertuarem i do komponowania, według własnych upodobań, planu na tę noc. Bilety na spektakle są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach – są o co najmniej połowę tańsze niż ceny regularne dostępne w repertuarach teatrów.

Bilety na spektakle do nabycia w kasach i na stronach internetowych poszczególnych teatrów. Oprócz spektakli, warto zapisać lub zalogować się na liczne towarzyszące im atrakcje specjalne. Szczegóły dotyczące repertuaru i rezerwacji na stronie nocteatrowgzm.pl.

Wzorem lat ubiegłych do teatrów będzie można dojechać bezpłatnie, korzystając z autobusów, tramwajów, trolejbusów Transport GZM.