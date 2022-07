Profilaktyka podczas działań policjantów drogówki

Na ulicach Sosnowca policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą systematyczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jedne z nich ukierunkowane są na podnoszenie bezpieczeństwa rowerzystów, których dzięki rozwijającej się infrastrukturze dróg dla rowerów sporo na naszych drogach.

Rower stał się środkiem transportu, warto więc zadbać o to, by był bezpieczny

W ostatnim czasie na terenie całej aglomeracji doszło do wielu, nieraz tragicznych w skutkach wypadków z udziałem rowerzystów. Duże natężenie ruchu w mieście powoduje, że ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, narażeni są na niebezpieczeństwo. Przez cały dzień policjanci sosnowieckiej drogówki, podczas działań „ Bezpieczny cyklista” zwracali baczną uwagę na rowerzystów i na kierowców- na to jak zachowują się w tych newralgicznych momentach interakcji rowerzysta- pojazd. Oprócz tego jednak, korzystając z okazji, trafiali do mieszkańców miasta z ogromną dawką profilaktyki. Informowali zagadniętych rowerzystów o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, wręczali im odblaski a także pouczali dlaczego tak ważne jest ich stałe używanie. Kontrolowali oświetlenie rowerów, pouczając dlaczego jest tak istotne, by było sprawne. Akcja będzie systematycznie wznawiana, bowiem zaobserwowano, że wielu mieszkańców korzysta z rowerów przez cały rok a ich ilość systematycznie rośnie.