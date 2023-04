Profilaktyka podczas działań "Bezpieczny cyklista" w Sosnowcu

Policjanci z tutejszego Wydziału Ruchu Drogowego systematycznie prowadzą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jedne z nich ukierunkowane są na podnoszenie bezpieczeństwa rowerzystów, których dzięki rozwijającej się infrastrukturze dróg dla rowerów oraz sprzyjającej w ostatnim czasie pogodzie wciąż przybywa. Rower stał się popularnym środkiem transportu, warto więc zadbać o to, by był bezpieczny.

"Bezpieczny cyklista"

Co jakiś czas na terenie całej aglomeracji dochodzi do niestety tragicznych w skutkach wypadków z udziałem rowerzystów. Duże natężenie ruchu w mieście powoduje, że ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W ubiegły piątek od wczesnych godzin rannych policjanci sosnowieckiej drogówki prowadzili działania pn. "Bezpieczny cyklista".

Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji mundurowi zwracali baczną uwagę na rowerzystów i na kierowców - na to, jak zachowują się w momentach interakcji rowerzysta - pojazd. Oprócz tego, korzystając z okazji, przekazywali mieszkańcom miasta ogromną dawkę profilaktyki. Informowali rowerzystów o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a także zachęcali do korzystania z elementów odblaskowych. Kontrolowali również oświetlenie rowerów, pouczając, dlaczego tak bardzo istotne jest, by było sprawne. Niestety, policjanci byli świadkami szeregu wykroczeń popełnionych przez kierujących względem rowerzystów, jak i przez samych rowerzystów. Podczas działań ujawnili również 4 nietrzeźwych cyklistów. Akcja będzie systematycznie wznawiana.