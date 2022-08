Pożar w Sosnowcu. Płonęły odpady na terenie jednej z firm

Sosnowieccy policjanci wyjaśniają przyczyny pożaru, do jakiego doszło w minioną środę w godzinach wieczornych na terenie jednej firm w dzielnicy Radocha. Płonęły różnego rodzaju przedmioty i odpady zgromadzone na działce należącej do przedsiębiorstwa. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonywali już pierwsze czynności śledcze.

Pożar na terenie firmy z dzielnicy Radocha

W środę 17 sierpnia wieczorem do sosnowieckich policjantów wpłynęła informacja, że w dzielnicy Radocha, na terenie zajmowanym przez jedną z firm, doszło do pożaru różnego rodzaju przedmiotów i odpadów zgromadzonych na jej posesji. Policjanci zabezpieczali teren zdarzenia, by nikt postronny nie był zagrożony, a po ugaszeniu ognia policyjni śledczy przystąpili do pierwszych czynności w sprawie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie doszło do pożaru jakichkolwiek chemikaliów. Prowadzone postępowanie wyjaśni jakiego rodzaju przedmioty spłonęły, a nade wszystko, jaka była przyczyna pożaru.