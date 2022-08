Dzień Baniek i Kolorów w Parku Sieleckim

W niedzielę 21 sierpnia w Parku Sieleckiego odbędzie się Dzień Baniek i Kolorów. Gościem specjalnym będzie Kicia Kocia, czyli bohaterka serii książek dla dzieci autorstwa gdańskiej pisarki Anity Głowińskiej. Wstęp bezpłatny

Dzień Baniek Mydlanych - program

Nieograniczoną ilość darmowego płynu do baniek mydlanych

Ogólnodostępne zestawy do baniek tak, aby każdy mógł stworzyć swoją wymarzoną bańkę

Zamykanie w bańce mydlanej

Najróżniejsze akcesoria do baniek mydlanych dostępne na naszym stoisku

Dmuchane zamki

Konkursy z nagrodami

Kolorowe słodkości

Gość specjalny – Kicia Kocia. Będzie można potańczyć z nią, poprosić o autograf, posłuchać bajeczek, przytulić i zrobić pamiątkowe zdjęcie w jej pokoiku

Dzień Baniek Mydlanych rozpocznie się o godz. 15:00.

Święto Kolorów w Sosnowcu

O godz. 17:30 Dzień Baniek Mydlanych zostanie zakończony i jednocześnie rozpocznie się Święto Kolorów

Czym jest Święto Kolorów? To po prostu okazja do dobrej zabawy i wspólnego kolorowego szaleństwa. Bez obaw. Proszki są całkowicie bezpieczne, dlatego również najmłodsi mogą obsypywać się kolorowym pyłem, w końcu „Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko” to powiedzenie dobrze wszystkim znane.