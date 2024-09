Pomóżmy zwierzętom, które ucierpiały podczas powodzi! Ruszyła zbiórka karmy

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu zareagowało na dramatyczną sytuację, która dotknęła schronisko w Kłodzku.

Schronisko potrzebuje wsparcia

W wyniku ostatnich tragicznych wydarzeń, związanych z powodziami, wiele zwierząt w Kłodzku straciło dach nad głową. Część psów została już przewieziona do Sosnowca, gdzie znajdą tymczasowe schronienie. Niestety, to oznacza dodatkowe obciążenie dla placówki, która i tak jest już przepełniona. Wraz z nowymi czworonogami konieczna jest karma. Dlatego potrzebne jest Wasze wsparcie!

Czego potrzebuje schronisko?

Suchej i mokrej karmy dla psów i kotów – dobrej jakości, aby zapewnić podopiecznym wszystko, co potrzebne do powrotu do zdrowia i pełni sił. Każda paczka się liczy!

– Prosimy o karmy lepszej jakości produkty, takie jak Acana, Brit Care, Brit Premium(Sensitive), Pan Mięsko, Dolina Noteci, Bult, Rocco, Wiejska Zagroda, ALPHA SPIRIT. Misją schroniska jest pomoc tym, którzy nie potrafią sami o nią poprosić. Wierzymy, że wspólnie możemy zrobić więcej – każda, nawet najmniejsza pomoc, może zmienić życie tych czworonogów – przekazują pracownicy schroniska.

Jak możecie pomóc?

Przynieście karmę do schroniska zlokalizowanego przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2B w Sosnowcu. Możecie też zamówić karmę online i wysłać bezpośrednio do nas.