Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji oraz bielskiego i częstochowskiego samodzielnego pododdziału prewencji zabezpieczali w piątek mecz piłki nożnej.

Pseudokibice wywołują zamieszanie na meczu GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec

W piątkowy wieczór policjanci zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Zagłębia Sosnowiec. O bezpieczeństwo podczas sportowej imprezy dbało prawie 250 policjantów z prewencji, drogówki oraz pionu kryminalnego z katowickiej komendy, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie oraz w Bielsku-Białej, a także przewodnicy psów służbowych z psami. Mundurowi zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne.

Niestety, kilka minut po rozpoczęciu spotkania pseudokibice katowickiej drużyny na swoim sektorze odpalili race. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a za bezpieczeństwo podczas imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu albo regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

Poszukiwania pseudokibiców

W związku z powyższym, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców katowickiej komendy, prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osób, które podczas piątkowego meczu złamały obowiązujące prawo.