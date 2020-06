Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu wzięli udział w #GaszynChallenge

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego również wzięli udział w #Gaszyn Challenge. Akcja ma na na celu wspieranie w walce z chorobą małego Wojtusia.

Mundurowi zrobili po 10 pompek, wsparli zbiórkę dla chłopca i zaprosili do przyjęcia wyzwania Straż Miejską w Sosnowcu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu otrzymali nominację od policjantów z WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wyzwanie zainicjowane zostało przez strażaków z Gaszyna, a jego zasady są bardzo proste.

Wystarczy zrobić 10 pompek, a także wspomóc minimalną kwotą 5 złotych zbiórkę dla chłopca

Akcję można wesprzeć również bez fizycznego udziału, wtedy jednak minimalna kwota wpłaty to 10 zł. Ukończone wyzwanie upoważnia do nominowania trzech kolejnych podmiotów, które w przeciągu 48 godzin wykonają zadanie. Akcja ma na celu przede wszystkim wsparcie kosztownego leczenia małego mieszkańca Galewic. Sosnowieccy policjanci zaprosili do przyjęcia wyzwania Straż Miejską w Sosnowcu. Mamy nadzieję, że wsparcie spowoduje powrót malucha do zdrowia.

ZOBACZ NAGRANIE