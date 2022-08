Policjanci uratowali zamknięte w mieszkaniu koty. Stan zwierząt był ciężki

Dzięki informacji jednej z mieszkanek Sosnowca policjanci uratowali dwa wycieńczone koty, które były zamknięte w mieszkaniu same, prawdopodobnie nawet ponad dwa tygodnie. Właściciele zostawili je w mieszkaniu bez żadnej opieki. Zwierzęta w bardzo ciężkim stanie trafiły już pod opiekę weterynarzy.

Koty przebywały bez opieki przez ponad dwa tygodnie!

Sosnowieccy policjanci na skrzynkę mailową dyżurnego otrzymali informację o tym, że w jednym z mieszkań dzielnicy Centrum od dłuższego czasu przebywają w zamknięciu dwa koty, pozostające prawdopodobnie bez żadnej opieki. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, gdzie w rozmowie z sąsiadami ustalili, że właścicieli mieszkania nie widziano od dłuższego czasu, natomiast z jego wnętrza dobiega miauczenie i słychać drapanie w drzwi. Kiedy dobijano się do drzwi, nikt ich nie otworzył, a policjanci usłyszeli tylko rozpaczliwe odgłosy wydawane przez zwierzęta.

Po bezskutecznej próbie szybkiego odnalezienia właścicieli, podejrzewając, że również oni mogą być w mieszkaniu i potrzebować pomocy, zdecydowano o siłowym wejściu do jego wnętrza. W środku zastano dwa koty w stanie krytycznym – zwierzęta nie miały jedzenia ani wody. Skrajnie wycieńczone zostały zabrane przez pracowników sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt i przekazane pod opiekę weterynarzy. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania właścicieli. Ustalili, że mężczyzna mieszkający pod tym adresem wyjechał do pracy za granicę, a jego partnerka przeniosła się na ten czas do mieszkania członka swojej rodziny, pozostawiając zwierzęta bez opieki.

Według wstępnych ustaleń zwierzęta prawdopodobnie przebywały w zamknięciu przez przynajmniej dwa tygodnie. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności osoba odpowiedzialna za taki stan rzeczy poniesie odpowiedzialność. Sprawcy znęcania się nad zwierzętami może grozić kara 3 lat pozbawienia wolności.