Policjanci podpowiadają, jak bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić z wakacji

Wakacje to czas relaksu, przygód i niezapomnianych wspomnień. To jednak także okres wzmożonego ruchu na drogach, co może niestety prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadków. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, by każdy szczęśliwie dotarł do celu.

Policja Śląska podpowiada

Oto kilka wskazówek, które pomogą Wam bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić z wakacji.

Przed wyjazdem:

Sprawdź stan techniczny pojazdu. Upewnij się, że twój samochód jest w pełni sprawny. Sprawdź olej, płyny, światła, opony oraz hamulce.

Wybierz optymalną trasę, unikając godzin szczytu i miejsc o wzmożonym ruchu. Korzystaj z aplikacji nawigacyjnych, które pomogą Ci omijać korki.

Odpocznij przed podróżą - stan psychofizyczny jest kluczowy dla bezpieczeństwa. Zmęczony kierowca to większe ryzyko wypadku.

W trakcie podróży:

Zatrzymuj się co 2-3 godziny, aby odpocząć, rozprostować nogi i nawodnić się.

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego! Zachowuj bezpieczną odległość od poprzedzających pojazdów i nie przekraczaj dozwolonej prędkości.

Zachowaj czujność - obserwuj otoczenie i bądź gotów na nieprzewidziane sytuacje. Unikaj korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Sprawdź prognozę pogody- warunki atmosferyczne mogą znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. W deszczu lub mgłę zachowuj szczególną ostrożność.

Unikaj podróży w ostatniej chwili - jeżeli to możliwe, zaplanuj powrót poza godzinami szczytu, aby uniknąć największego ruchu.

Bądź cierpliwy - powroty z wakacji mogą być stresujące, szczególnie przy wzmożonym ruchu. Zachowaj spokój i cierpliwość, co pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji.