Święta Bożego Narodzenia na śląskich drogach

Święta Bożego Narodzenia, to czas wytężonej pracy policjantów, zwłaszcza ruchu drogowego. Mundurowi sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością, kontrolowali także ich stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów oraz to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. W trakcie minionego weekendu na drogach naszego województwa doszło do 5 wypadków, w których rannych zostało 5 osób. Odnotowaliśmy także 339 kolizji. Stróże prawa zatrzymali też 48 nietrzeźwych kierujących.

"Motopasterki", czyli świąteczne spotkania dla zmotoryzowanych

Policjanci zabezpieczali też organizowane w regionie „Motopasterki”. Niestety nie wszyscy uczestnicy rozumieją ideę tych świątecznych spotkań dla zmotoryzowanych. Mundurowi przeprowadzili 195 kontroli, odnotowując 78 wykroczeń, zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 kierujących w stanie nietrzeźwości.