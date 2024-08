Policja i Koleje Śląskie wspólnie o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych

“Tylko od Ciebie zależy, gdzie skierujesz wzrok” – to tytuł filmu promującego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji w Pszczynie i Koleje Śląskie. Materiał od 1 sierpnia można zobaczyć m.in. w mediach społecznościowych i w pociągach Kolei Śląskich.

Film z perspektywy maszynisty i kierowcy samochodu przedstawia konsekwencje niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. Młody kierowca zbliża się do przejazdu kolejowo-drogowego jednocześnie korzystając z telefonu.

Na tylnym siedzeniu siedzi córka. Chwila nieuwagi i samochód wjeżdża wprost pod rozpędzony pociąg. W filmie przedstawiono także działania służb ratunkowych, co było możliwe dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Pszczynie oraz Grupą Ratowniczą HKR Pszczyna. Wideo kończy wypowiedź sierż. szt. Jadwigi Śmietany, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, która przypomina o najczęstszych przyczynach wypadków na przejazdach.

Zasady poruszania się w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych są jasno określone w przepisach ruchu drogowego i sygnalizowane odpowiednimi znakami. Mimo to nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Przyczyną wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych jest nieostrożność kierowców. Do głównych grzechów należy lekceważenie znaku STOP, próba wjazdu na przejazd po uruchomieniu sygnalizatora kolejowego lub w trakcie opuszczania rogatek – wylicza sierż. szt. Jadwiga Śmietana, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie i przypomina: – Wspólnie z Kolejami Śląskimi od lat edukujemy nie tylko kierowców, ale także pieszych, również tych najmłodszych, np. prowadząc lekcje w szkołach i przedszkolach, a także na organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie piknikach rodzinnych.