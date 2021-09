Podziękowania dla sosnowieckich policjantów za uratowanie życia mężczyzny

Sosnowieccy policjanci Komisariatu Policji II w trakcie jednej z interwencji uratowali nietrzeźwego mężczyznę, który dokonał samookaleczenia. O tym, że udzielona przez nich pierwsza pomoc bezpośrednio ocaliła mu życie, mundurowi dowiedzieli się dopiero z pisemnych podziękowań, jakie na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu złożył Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu dr n.o zdr. Klaudiusz Nadolny.

Policjanci udzielili pierwszej pomocy nietrzeźwemu mężczyźnie, który dokonał samookaleczenia

Do interwencji doszło pod koniec sierpnia w jednym z mieszkań dzielnicy Pogoń. Policjanci natychmiast zatamowali krwawienie z rozległej rany na jego przedramieniu, a następnie przekazali go pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, które przybyło na miejsce.

Teraz do Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu płynęło pismo z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w którym Dyrektor dr n.o zdr. Klaudiusz Nadolny składa oficjalne podziękowania dla sierż. Dariusza Jakubczyk oraz st.post. Bartosza Niedziela za profesjonalne udzielenie poszkodowanemu pomocy przed przybyciem ZRM. Jak pisze Dyrektor w/w policjanci „szybko i skutecznie zaopatrzyli rany mężczyzny, jednoznacznie przyczyniając się do uratowania życia i zdrowia osoby poszkodowanej”. Dyrektor pogratulował mundurowym postawy i przekazał im swoje podziękowania.

W piątek Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz uroczyście przekazał policjantom załączone do listu pisemne podziękowania. Pogratulował im również wspaniałej postawy w służbie, życząc obu policjantom dalszych sukcesów.