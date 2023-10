Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy" i akcji "Świeć Przykładem" w Sosnowcu

W porze jesienno-zimowej, podczas której niejednokrotnie mamy do czynienia z mgłą, opadami śniegu i deszczu, bardzo często dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków, których uczestnikami są piesi. Właśnie z tego powodu podczas działań „Bezpieczny Pieszy” mundurowi w ramach akcji „Świeć Przykładem – Noś Odblaski” rozdawali pieszym elementy odblaskowe przypominając, jak duży wpływ mają one na bezpieczeństwo oraz widoczność na drodze.

Podsumowanie policyjnych akcji

W zeszłym tygodniu na ulicach naszego miasta policjanci z sosnowieckiej „drogówki” prowadzili działania „Bezpieczny Pieszy”, które ukierunkowane były na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas działań mundurowi, w ramach działań profilaktyczno-informacyjnych „Świeć Przykładem”, rozdawali napotkanym pieszym elementy odblaskowe i zachęcali, aby towarzyszyły im nie tylko w miejscach wymaganych przez przepisy. Ich celem było uświadomienie mieszkańcom, że odblaski mogą znacząco wpłynąć na nasze bezpieczeństwo.

Używanie odblasków, szczególnie teraz, gdy zmrok zapada szybciej i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie. To kwestia szczególnie istotna dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są między innymi piesi, którzy, w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem samochodu, najczęściej doznają poważnych obrażeń.