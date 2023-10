Sosnowiecki zawodnik Wojciech Szewczyk z brązowym medalem Mistrzostw Świata w Bilard!

Wielki sukces polskiego bilarda. Wojciech Szewczyk zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Bilard 8-bil rozgrywanych w austriackim Klagenfurcie. Polak osiągnął ten wynik odprawiając do domu zawodników ze światowego topu.

Sukces sosnowieckiego zawodnika

Bilardowe mistrzostwa świata w „ósemkę” rozpoczęły się 17 października. W Austrii w kategorii seniorów i seniorek nasz kraj reprezentowało 11 sportowców. W zawodach uczestniczyło 96 mężczyzn i 48 kobiet z pięciu kontynentów wyłonionych z całorocznych kwalifikacji i rankingów kontynentów. Spośród nich najdalej zaszedł Wojciech Szewczyk.

Zawodnik DaSo Team Dekada Sosnowiec i pierwszy w historii Polski Mistrz Świata 10-bil w fazie zasadniczej wygrał dwa spotkania – w pierwszym pokonał swojego rodaka, Radosława Babicę 8:5, natomiast w kolejnym starciu zwyciężył z tegorocznym triumfatorem mistrzostw świata 10-bil, Eklentem Kaci z Albianii 8:5. Dzięki tym wygranym Biało-Czerwony zapewnił sobie awans do strefy pucharowej.

Także tutaj Szewczyk nie miał łatwego zadania, ponieważ w Last 32 los przydzielił mu srebrnego medalistę mistrzostw świata 9-bil rozgrywanych w Kielcach, Syryjczyka Mohamada Soufiego. Reprezentant Polski pokonał go pewnie 10:4, dzięki czemu przeszedł do 1/8 finału. Tam natrafił na kolejnego klasowego gracza, byłego mistrza świata Fedor Gorst. Losy tego meczu ważyły się do ostatnich momentów, jednak finalnie Szewczyk wyszedł z niego zwycięsko pokonując swojego oponenta 10:8.

W 1/4 finału nasz rodak ponownie zmierzył się z Kacim

Ćwierćfinałowa rywalizacja zakończyła się pewną wygraną 10:6. Szewczyk zastopowany został dopiero w półfinale. W walce o finał lepszy okazał się późniejszy triumfator tego turnieju, Amerykanin Shane van Boening, który po niezwykle wyrównanym pojedynku pokonał Polaka 10:9.

Poza Wojciechem Szewczykiem, najwyżej spośród Polaków uplasowali się Konrad Juszczyszyn z UKS Baribal Lubin i Tomasz Kapłan z Nosanu Kielce (9. miejsce). Na 17. miejscu rozgrywki ukończył Mateusz Śniegocki (Zakręcona Bila Poznań). Wśród Pań najwyżej uplasowała się Oliwia Zalewska z Akademii Bilardowej Rokietnica (17. miejsce). Nasi juniorzy ukończyli rozgrywki tuż za podium. Dominik Jastrząb (UKS Fair Play Jaworzno) oraz Paweł Boguszewski (Green Club Gdańsk) ukończyli turniej 10-bil na 5. miejscu.

Polski Związek Bilardowy jest członkiem Europejskiej Federacji Bilardowej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Udział zawodnik w zawodach został sfinansowany ze środków Polskiego Związku Bilardowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz partnerów: PKN Orlen i ERG Bieruń.

Był to ostatni indywidualny turniej rangi mistrzowskiej w kalendarzu Światowej Federacji Bilardowej. W raningu, którym 2. miejsce zajmuje Wiktor Zieliński, 6. Daniel Macioł, 9. Konrad Juszczyszyn, a brązowy medalista minionego czempionatu Wojciech Szewczyk jest na 16. miejscu.