Informujemy, że w dniach 1 marca – 30 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25.

Adres do doręczeń e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji oraz wzory wniosków

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego organizatorzy są pewni, że kolejna edycja projektu „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Przykładowe zadania: