Pięciu mężczyzn brało udział w bójce. Grozi im kara do 5 lat więzienia / fot. KMP Sosnowiec

Sosnowieccy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat, którzy brali udział w bójce przy ulicy Małachowskiego. Jak wykazało wstępne badanie, wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia.

Odpowiedzą za udział w bójce

Mundurowi otrzymali informację o bójce, w której miała brać udział grupa mężczyzn. Do zdarzenia doszło w nocy przy ulicy Małachowskiego. Gdy wywiadowcy z sosnowieckiej komendy przyjechali na miejsce, zastali tam dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Policjanci wiedzieli, że pozostali uczestnicy skierowali się w rejon ulicy Modrzejowskiej. Wywiadowcy, wsparci przez mundurowych z komisariatu II, odnaleźli tam pozostałych trzech mężczyzn – 28, 29 i 30-latka, którzy potwierdzili, że byli uczestnikami bójki.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Wstępne badanie wykazało, że w momencie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Następnego dnia usłyszeli zarzuty za udział w bójce. Za to przestępstwo grozi kara więzienia do 5 lat.