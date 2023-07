Opady deszczu a bezpieczeństwo na drodze: Jak uniknąć zagrożeń?

Opady deszczu nie ułatwiają jazdy, zwłaszcza rano i wieczorem, dodatkowo pogarszając widoczność. Na warunki atmosferyczne nie mamy niestety żadnego wpływu, ale poprzez przestrzeganie przepisów, odpowiedzialne zachowanie na drodze, a także odpowiednie wyposażenie naszego pojazdu, możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Opady deszczu powodują zwiększenie zagrożenia na drodze nie tylko dla kierujących pojazdami, ale również dla pieszych. Prawdopodobieństwo występowania zdarzeń drogowych wzrasta w tym czasie kilkukrotnie. Pogarszające się warunki drogowe: opady deszczu, mgły, a także śliska nawierzchnia, znacznie wydłużają drogę hamowania, co przy dużym natężeniu ruchu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Rozsądek przede wszystkim

Pamiętajmy, że opady deszczu sprawiają, że droga jest śliska. Kierujący muszą się liczyć z tym, że nie są w stanie od razu zatrzymać pojazdu. Czas hamowania znacznie się wydłuża i nietrudno o kolizję czy potrącenie. Nieważne, czy jedziemy autem, rowerem czy przemieszczamy się pieszo pamiętajmy, że zawsze jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników drogi.

Na warunki atmosferyczne nie mamy niestety żadnego wpływu, ale poprzez przestrzeganie zasad ruchu drogowego, możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, że opady deszczu tworzą na jezdni wyjątkowo zdradliwe warunki, wymuszające na nas jechać wolniejszą, ostrożniejszą i rozsądniejszą jazdę.

Pamiętajmy o elementach odblaskowych

Szczególny apel kierujemy do pieszych. Nawet będąc przed przejściem dla pieszych, należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale i tak stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Podczas opadów jesteśmy mniej widoczni dla kierowców. Piesi, jak i rowerzyści powinni pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Warunki drogowe przemawiają za powszechnym, bezwzględnym używaniem elementów odblaskowych nie tylko w terenie niezabudowanym. Każdy odblask, niezależnie czy jest to kamizelka odblaskowa, breloczek czy opaska sprawią, że jesteśmy lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy.

Kierowco, pamiętaj: