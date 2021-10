Sosnowiecki kryminalny z Komisariatu Policji II zauważył na ulicy i zatrzymał podejrzanego, który wcześniej został przez policjantów ustalony jako sprawca szeregu włamań do skarbonek odkurzaczy przy myjniach samochodowych. Zatrzymany odpowie za sześć włamań do skarbonek na terenie Sosnowca, dokonanych w okresie sierpnia i września 2021 roku.

Włamywał się do skarbonek odkurzaczy przy myjniach samochodowych

Sosnowieccy policjanci już od sierpnia otrzymywali głoszenia włamań do skarbonek odkurzaczy i czernidła do opon, umieszczonych przy myjniach samochodowych na terenie Sosnowca. Kiedy przyjrzeli się tym kradzieżom, okazało się, że stoi za nimi jeden i ten sam sprawca. Dodatkowo kryminalni doskonale go znali. Kiedy zostały już ustalone jego personalia, pozostawało już tylko go zatrzymać. To jednak nie okazało się tak proste. 21-latek celowo unikał spotkań z organami ścigania. Wpadł przypadkiem.

Poszukiwany 21-latek przez przypadek wpadł w ręce Policji

Kryminalny z Komisariatu Policji II zauważył go na jednej z ulic centrum miasta. Natychmiast go zatrzymał. Sprawca usłyszał już zarzuty dokonania 6 włamań do urządzeń - skarbonek, znajdujących się na terenie Sosnowca. Policjanci podkreślają, że sprawa może być rozwojowa, bowiem obecnie trwa sprawdzanie, czy sprawca nie działał również na terenie miast ościennych - jeśli się okaże, że tak, usłyszy kolejne zarzuty. Grozić mu może do 10 lat więzienia.