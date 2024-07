Oddając niepotrzebne ubrania wesprzemy Fundację pomagającą osieroconym kotom!

Dołącz do akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu i wesprzyj Fundację CaliMali w Sosnowcu dla osieroconych kociąt, która na co dzień troszczy się o kotki wymagające profesjonalnej opieki medycznej. Fundacja stara się także zapobiegać bezdomności zwierząt.

Sprzątając w swojej szafie możemy pomóc

„Zbieramy i pomagamy – Ubrania Do Oddania” – to akcja, w ramach której możesz w odpowiedzialny sposób pozbyć się niepotrzebnych ubrań i wesprzeć potrzebujących. Zbiórka organizowana jest w ramach akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024”.

Wakacje to dobry czas na sezonowy przegląd szafy i świetny moment na pomoc potrzebującym! Akcja jest prosta. Posprzątaj swoją szafę, spakuj min. 10 kg niepotrzebnych ubrań w kartony i zamów bezpłatnego kuriera. Możesz również przynieść ubrania do jednej z trzech sosnowieckich Bibliotek i wrzucić je do specjalnych boxów (w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11, Filii nr 2 przy ul. Gospodarczej 32 lub Filii nr 15 przy ul. S. Kisielewskiego 9a).

Zebrane kilogramy zamieniamy na pomoc finansową dla Fundacji dla kociąt osieroconych CaliMali w Sosnowcu w prostym przeliczniku 1kg ubrań = 1 zł.

Jak pomóc?

Jeśli masz w domu ubrania (damskie, męskie lub dziecięce), buty (związane w pary), akcesoria (plecaki, torebki, biżuterię), których nie nosisz, a także tekstylia domowe (pościele, ręczniki, obrusy), a które wciąż nadają się do używania, to spakuj je w karton, kliknij w przycisk POMAGAM na stronie zbiórki, zamów bezpłatnego kuriera do domu i pozwól, aby Twoje ubrania znalazły nowego właściciela w drugim obiegu. Pamiętaj, że ze względów logistycznych paczka powinna ważyć od 10 kg do 30 kg. Możesz również przynieść ubrania do jednej z trzech sosnowieckich Bibliotek i wrzucić je do specjalnych boxów.

Zbiórka jest częścią akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024”.