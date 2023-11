Odblaski ratują życie: Policja apeluje o bezpieczeństwo na drogach

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Niechroniony dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, nic go nie chroni, nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie. Dlatego mundurowi zachęcają do korzystania z elementów odblaskowych.

Pamiętaj o odblaskach - bądź widoczny!

W źle oświetlonych miejscach na drodze, piesi i rowerzyści bez odblasków dostrzegani są przez kierowców zazwyczaj z odległości 20-30 metrów. Dzięki odblaskom, które odbijają światła samochodu, kierowca jest w stanie zobaczyć osobę już z odległości nawet 150 metrów! To różnica, która może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia i życia pieszych. Jednak wiele osób kojarzy odblaski z czymś tandetnym i nieatrakcyjnym, unika ich noszenia.

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.