Od dziś zmiany na sosnowieckim buspasie. Cos się zmieniło?

Od 1 marca zmiany na buspasie. Na fragmencie od skrzyżowania 11 Listopada z ulicą Hubala-Dobrzańskiego do przebudowywanego ronda w Zagórzu przestanie obowiązywać.

Do wprowadzenia przyczyniły się zarówno wypadki, które na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce na jezdni, ale także wprowadzenia priorytetu dla komunikacji publicznej.

Cel został osiągnięty. Zagórze w dużej mierze przestało być dzielnicą tranzytową. Kierowcy wybierają alternatywne drogi, jak choćby wyremontowaną DK94. Priorytet zyskała komunikacja publiczna, która ma zostać alternatywą dla ruchu samochodowego.

Na fragmencie buspas po prostu przestanie obowiązywać.

– Chodzi o mający ok. 700 metrów odcinek od skrzyżowania 11 Listopada z Hubala-Dobrzańskiego do tzw. Ronda Papieskiego. Tutaj mamy wiele zjazdów w osiedla, lewo- i prawoskrętów. Do tego sygnalizacje w okolicach centrum handlowego. Mimo to statystyki w ostatnich dwóch latach poprawiły się. Tylko w 2019 roku na ul. 11 Listopada mieliśmy 106 zdarzeń drogowych, w tym 6 wypadków z 6 osobami rannymi. W 2020 roku liczba ta zmalała do 96 zdarzeń, a w 2021 do 89, w tym 85 kolizji. To także efekt zmian na fragmencie od Ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z Hubala-Dobrzańskiego, droga w obu kierunkach została „wyesowana”. To spowolniło poruszanie się samochodów i ma także wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – wyjaśnia prezydent Sosnowiec.