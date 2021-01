Od 18 stycznia dzieci klas I-III ze szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Wszystkie pozostałe obostrzenia obowiązujące w Polsce pozostaną utrzymane - ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie będą obowiązywały do 31 stycznia.

Rząd zdecydował jednak, że od 18 stycznia dzieci klas I-III ze szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.

- Krokiem najbardziej nieśmiałym, który możemy wykonać i który nie stanowi zagrożenia, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach I-III. Zastanawialiśmy się nad tym już od ubiegłego tygodnia. Przeważyła nasza opinia, że ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże, natomiast szkody dla klas I-III to jest koszt, który nie równoważyłby tego ryzyka - dodał Adam Niedzielski.

Jak podkreśla minister edukacji, w klasach 1-3 nauczanie zdalne jest mało efektywne. Zostaną wprowadzone specjalne wytyczne.

- Uruchomienie nauczania stacjonarnego w klasach I-III jest bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne, najbardziej uciążliwe dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po wielu konsultacjach wypracowaliśmy wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych. Są to zalecenia do zrealizowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - mówił minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.