O krok od tragedii przy ulicy Swobodnej - uważaj na czad!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ulicy Swobodnej. Mieszkańcy jednego z lokali, po tym, jak w mieszkaniu aktywował się jednocześnie czujnik czadu i dymu, powiadomili o tym fakcie służby. Przypominamy, że tlenek węgla to bardzo niebezpieczny gaz, przed którym warto się chronić.

O krok od tragedii

Wywiadowcy z sosnowieckiej komendy przy wejściu do kamienicy zauważyli na korytarzu silne zadymienie. Szybko dotarli do mieszkania, z którego wydobywał się dym. Po wejściu do środka usłyszeli dźwięk obu czujników i od razu otwarli wszystkie okna, aby pozbyć się groźnych substancji.

Przed wejściem do budynku na policjantów czekała właścicielka lokalu z małym dzieckiem. Podczas rozmowy z nią policjanci dowiedzieli się, że zaraz po uruchomieniu czujników, wyszła z dzieckiem na dwór. Na szczęście kobieta, jej syn i pozostali mieszkańcy kamienicy nie potrzebowali pomocy medycznej. Na wezwanie przyjechały również 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy podjęli akcję mającą na celu neutralizację zagrożenia.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał, jednak policjanci przypominają, aby zachować szczególną ostrożność, szczególnie w okresie zimowym, gdy czadem można zatruć się najczęściej.

Tlenek węgla to niebezpieczny gaz, który może zagrażać życiu

Niestety, tlenek węgla jest niemożliwy do wykrycia bez odpowiednich urządzeń. Gdy intensywnie korzystamy z systemów grzewczych, takich jak kominki czy piece, ryzyko zatrucia wzrasta. Warto zatem zastanowić się nad skutecznymi sposobami, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie czujnika tlenku węgla. Jednak, aby pełnił on swoje funkcje efektywnie, ważne jest prawidłowe umiejscowienie urządzenia.

Zabezpiecz się przed tym niebezpiecznym gazem:

Zastanów się nad montażem czujnika. To podstawowe działanie, które należy podjąć. Czujnik ma za zadanie wykrywać czad i informować o jego obecności alarmem, gdy stężenie w powietrzu jest zbyt wysokie. Jego obecność znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i umożliwia szybką reakcję w sytuacji kryzysowej.

Zainstaluj czujnik w odpowiednim miejscu. Czujniki należy umieszczać w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze, takie jak kominki, piecyki kaflowe, kuchenki gazowe, również w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, a także w kotłowniach, garażach i warsztatach. Dzięki odpowiedniemu umiejscowieniu czujnik będzie w stanie w porę powiadomić o niebezpieczeństwie, emitując głośny alarm, co pozwoli na szybką ewakuację.

Nie instaluj czujników w pobliżu okien, wentylacji, krat czy w silnie wilgotnych miejscach. Niewłaściwe ustawienie może obniżyć skuteczność działania urządzenia.

Jeśli nie możesz zamontować czujnika tlenku węgla, pamiętaj o regularnym wietrzeniu pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi. Robienie tego, zwłaszcza przed snem, gdy spędzasz długie godziny w zamkniętym pomieszczeniu, pozwoli na zminimalizowanie ryzyka.

Zagrożenie związane z tlenkiem węgla jest realne, dlatego ważne jest, abyśmy podejmowali odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia naszych domów i mieszkań. Dzięki temu możemy uratować życie swoje oraz naszych bliskich!