Nowe więzienie zamiast starego aresztu

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała 35 działek po kopalni KWK Porąbka-Klimontów o łącznej powierzchni 69 tys. m2 na rzecz Skarbu Państwa, a konkretnie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, z przeznaczeniem na budowę więzienia. Miasto dla uregulowania podziału przekazało 3 działki (3100 m2).

Pierwsze budynki wysłużonego aresztu śledczego powstały w 1905. Początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne, a następnie zaadaptowano je dla celów penitencjarnych. Jeszcze przed II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie składające się z dwóch budynków. Więzienie zostało znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939–1945.

– Jest to dla mnie wielkie wydarzenie, ponieważ jestem sosnowiczaninem i pracowałem w Areszcie Śledczym w Sosnowcu i doskonale znam warunki pracy w tym miejscu. Przekazanie tych działek to swoista lokomotywa do budowy nowoczesnego więzienia – powiedział ppłk Paweł Golanka, zastępca dyrektora okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Więzienie powstanie w rejonie ulicy Dmowskiego, na terenach gdzie do 2000 roku funkcjonowała kopalnia „Porąbka-Klimontów”.

– Reputacja Sosnowca rośnie, bo to kolejna instytucja ponadlokalna, która zwiąże się z naszym miastem. To także nowe miejsca pracy – podsumowuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jak podkreślał ppłk Paweł Golanka teren pod przyszłe więzienie jest najlepszą możliwą lokalizacją w Sosnowcu, oddaloną od bezpośredniej zabudowy mieszkaniowej.

– Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do lokalizacji przy ulicy Dmowskiego to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy na takie spotkanie otwarci, przekażemy na nim szczegóły inwestycji – przekazał zastępca dyrektora okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.