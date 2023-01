Nowe osiedle komunalne pełne życia. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze

W środę 25 stycznia pierwsi lokatorzy na nowym osiedlu komunalnym w Sosnowcu otrzymali klucze do swoich mieszkań. Nowe mieszkania, nowi lokatorzy, nowa jest także nazwa ulicy.

W lipcu 2020 roku Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na budowę 4 budynków komunalnych. Na początku 2023 roku do mieszkań wprowadzają się pierwsi lokatorzy. Osiedle liczy 88 mieszkań, w tym 8 przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt osiedla został wybrany w konkursie w 2017 roku, do którego wówczas stanęło sześć pracowni.

Mieszkania mają wykończone łazienki (kafelki, armatura), położone tynki gipsowe, wszystkie instalacje i drzwi zewnętrzne. Lokale są wyposażone w centralne ogrzewanie oraz ciepła wodę z sieci. Nowy lokator musi zadbać m.in. o drzwi we wnętrzu i wyposażenie. Osiedle dysponuje miejscami parkingowymi oraz placem zabaw. W każdym z czterech budynków jest też 5 miejsc w garażach, a te będą wynajmowane w przetargu. Osiedle jest wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które będą wspierały zasilanie części wspólnych budynków.

W środę w ręce lokatorów trafiły klucze do trzech mieszkań. Odebrali je: pani Magdalena, pan Stanisław oraz pani Anna i Arkadiusz z dziećmi.

To początek procesu zasiedlania, który potrwa kilka tygodni.

– Przede wszystkim dla osób, które mają uprawnienia do zamiany lub najmu lokalu komunalnego. Lokatorzy musieli spełnić podstawowy warunek, jakim jest dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego. Ponadto nie mogli posiadać zadłużenia, ale także spełnić szereg innych obowiązków. Mieszkania mają od ok. 38 do 58 m kw. Koszt budowy to 16 mln złotych, z czego ok. 80 procent to wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego – wyjaśnia Rafał Łydek, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.