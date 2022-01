Napaść na pasażera autobusu linii M4. Bohaterska postawa kierowcy, uratował 60-latka

Przerażająca sytuacja w autobusie linii M4. 20-latek wtargnął do pojazdu i zaatakował 60-letniego pasażera. Prawdziwą odwagą i bohaterstwem wykazał się kierowca, który powstrzymał napastnika.

Według informacji podanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, dramatyczne zdarzenie miało miejsce w ubiegłą środę po godzinie 10.00 rano. 20-letni napastnik niemal wpadł do autobusu linii M4 na przystanku Porąbka Wiejska, przeszedł przez cały pojazd, po czym usiadł przy drzwiach. Na siedzeniu po lewej stronie autobusu siedział 60-letni pasażer.

W pewnym momencie 20-letni napastnik wstał i z całej siły kopnął starszego mężczyznę. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu znajdujące się wewnątrz autobusu. Kierowca autobusu PKM Sosnowiec od razu zauważył, co się stało i nie wahając się niemal od razu zatrzymał pojazd, uniemożliwił napastnikowi ucieczkę poprzez blokadę drzwi i wezwał policję na miejsce zdarzenia. Mundurowi zatrzymali 20-letniego napastnika.

Całą sytuację przedstawił w mediach prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Córka poszkodowanego napisała do mnie: "Gdyby nie kierowca, nie wiem jak mogłoby się to skończyć. Wielkie podziękowania" - napisał włodarz miasta, przyznając, że „gdyby nie interwencja [kierowcy – przyp. red.], nie wiadomo jak skończyłoby się to brutalne zdarzenie.