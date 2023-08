Nagrzane wnętrze samochodu może nieść śmierć!

Mundurowi przypominają, aby nigdy nie zostawiać dziecka samego w samochodzie, szczególnie teraz, gdy wróciły upały! Wystarczy tylko chwila, by doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również, by nie pozostawiać w nagrzanym samochodzie zwierząt. Widząc pozostawione w pojeździe dziecko bądź zwierzę reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w aucie

Wysokie temperatury, brak rozsądku i wyobraźni to bardzo niebezpieczne połączenie. Policjanci apelują, aby podczas upałów nigdy nie zostawiać dzieci w samochodzie, nawet na chwilę. Gdy na dworze panują wysokie temperatury, wewnątrz zamkniętego auta nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie. Lekko uchylone szyby sprawy nie załatwią. Temperatura w rozgrzanym samochodzie może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do nieszczęścia.



Jeśli widzisz w pojeździe dziecko, reaguj i od razu skontaktuj się z numerem alarmowym 112. Rozejrzyj się, właściciel samochodu może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej uważnie słuchaj oraz wykonuj polecenia dyspozytora numeru alarmowego 112 lub policjanta. Być może usłyszysz polecenie, aby dla ratowania życia zbić w samochodzie szybę. Pamiętaj, że w tym momencie nie grożą ci konsekwencje prawne związane ze zniszczoną szybą.

Najważniejsze jest ludzkie życie, ale pamiętajmy także o zwierzętach... Więc: