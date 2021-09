Nagroda Specjalna dla Muzeum w Sosnowcu

Obchody Roku Jana Kowalewskiego, wystawa „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, uruchomienie edukacyjnego portalu Polska Biblioteka Muzyczna – to Wydarzenia Historyczne Roku 2020! W 14. edycji plebiscytu WHR po raz pierwszy przyznano Nagrodę Specjalną Muzeum Historii Polski, którą otrzymał projekt Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu przy współpracy z Teatrem Zagłębia oraz Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek”.

Dzięki animacjom oglądający mogą przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało w Sosnowcu życie ponad sto lat temu. Zadbano także o szeroką dostępność filmów − przygotowane materiały są przetłumaczone na polski język migowy (PJM), mają napisy oraz audiodeskrypcję. Animacje pokazują dzieje trzech zabytków: fabryki Schoenów, Zamku Sieleckiego, Teatru Zagłębia, oraz głównej ulicy miasta – 3 Maja.

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otrzymał na projekt dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, poprzez Narodowe Centrum Kultury.

Autorką scenariuszy była Anna Urgacz-Szczęsna z SCS-ZS. W filmikach grali aktorzy Teatru Zagłębia.

14 września 2021 r. w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w 14. plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2020. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Marianna Otmianowska, zastępczyni dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, a także tegoroczni laureaci.

- Wydarzenie Historyczne Roku to taki konkurs, który jest świętem tych wszystkich ludzi, którzy pracują nad tym, żeby ta przeszłość była jakoś z nami obecna dzisiaj, żeby nie była tylko czymś antykwarycznym, czymś, o czym czytamy w podręcznikach, ale żebyśmy czerpali żywą inspirację do dzisiejszego działania. My nagradzamy w tym konkursie tych, którzy taką pracę wykonują - podkreślił Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.