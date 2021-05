Nabór do Klubu Senior+

Jesteś aktywnym mieszkańcem Sosnowca i 60latkiem+, chcesz dać coś z siebie, działać wolontarystycznie na rzecz innych osób, pomagać potrzebującym wsparcia? Przyjdź do otwartego przy ul. Jodłowej 4 w Sosnowcu Klubu „Senior+” - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00.

Do dyspozycji sala spotkań z aneksem kuchennym, pokój klubowy, stanowisko komputerowe oraz przede wszystkim możliwość zawarcia nowych znajomości i czynne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

W Klubie będą organizowane zajęcia edukacyjne - w tym językowe, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, a także aktywizujące społecznie.

Uczestnictwo w klubie nie wymaga skomplikowanych procedur administracyjnych, wystarczy deklaracja uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.