Na bulwarach przy Mościckiego będzie więcej zieleni!

Po wartych kilka milionów złotych przemianach bulwary Czarnej Przemszy, czyli ponad 4 hektarowy park przy ul. Mościckiego może liczyć na kolejne niespodzianki. Miasto otrzymało właśnie ćwierć miliona złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kolejne prace.

W 2023 roku w parku wyremontowano alejki. Rok później przebudowano klomby i rabaty, a także nasadzono krzewy i byliny. Ostatni etap prac rewitalizacyjnych obejmuje obszary zieleni w szczególności trawniki, które ze względu na występowanie zwartego i rozrośniętego drzewostanu, nie są w pełni zazielenione.

– Aby wyeliminować to zjawisko, planujemy wprowadzenie roślinności okrywowej dostosowanej do niekorzystnych warunków panujących pod koronami drzew i jednocześnie znoszącej trudne warunki w miejscach zacienionych lub półcienistych. Użyjemy do tego 600 ton ziemi, ponad 7 tysięcy roślin i 166 ton nasion trawy – tłumaczy Marcin Jakubczak, dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.