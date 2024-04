Można składać swoją kandydaturę do Rady Działalności Pożytku Publicznego!

Prezydent Miasta wczoraj poinformował o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminie i miejscu głosowania

Tak możesz zgłosić swoją kandydaturę

Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać się od dnia publikacji ogłoszenia tj. od 23 kwietnia do 8 maja br. poprzez formularz znajdujący się na stronie Urzędu Miasta. Formularz należy dostarczyć w wersji papierowej do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5, 41-205 Sosnowiec), wysyłając jednocześnie jego elektroniczną wersję na adres scop@um.sosnowiec.pl.

Gdzie będzie można znaleźć zgłoszenia?

Publikacja zgłoszeń kandydatów ukaże się na stronie internetowej wsparcie.sosnowiec.pl 15 maja br..

Głosy oddawać będzie można na karcie do głosowania w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w godzinach funkcjonowania Centrum od dnia 15 do 29 maja. Każdej organizacji przysługuje 1 głos.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Uprawnione do głosowania są organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Sosnowca, w których imieniu głos jest oddany zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS/innej ewidencji lub wydanym w ten sposób upoważnieniem, które organizacja musi dostarczyć do karty do głosowania. Dodatkowe informacje o sposobie głosowania znajdują się na karcie do głosowania.

Poprawność oddanych głosów zostanie zweryfikowana przez pracowników Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 30 maja br. o godzinie 9.00 w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.