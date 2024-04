Rozstrzygnięto konkurs dla sosnowieckich Rodzinnych Ogródków Działkowych!

Dobre wieści dla działkowców. Konkurs ofert dla sosnowieckich Rodzinnych Ogródków Działkowych został rozstrzygnięty.

– To jedna z naszych obietnic, którą konsekwentnie realizujemy. Właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs ofert dla naszych ROD. To dotacje m.in. na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Dotacja mogła wynieść maksymalnie 50 tysięcy, przy założeniu udziału 50% środków własnych. Dotacje są przeznaczone na inwestycje do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców zrzeszonych w danym Rodzinnym Ogródku Działkowym – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowiec.