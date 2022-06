Moc HIT-ów i porywający repertuar kin Helios

Najbliższy okres w kinach Helios zapowiada się wprost epicko! Przelatujące nad głowami widzów myśliwce ze szkoły Top Gun, odgłosy szalejących dinozaurów ze świata Jurassic World czy kosmiczne przygody Buzz’a Astrala to dopiero początek letniej przygody z wielkim kinem. Przy takiej kumulacji HIT-ów żaden widz nie może narzekać na nudę! Warto wejść do świata filmu i być częścią tego niesamowitego wyścigu o miano najlepszego blockbustera roku...

Kino Helios Sosnowiec- repertuar

Dla fanów „Toy Story” sieć kin Helios szykuje kosmiczną niespodziankę! 16 czerwca przedpremierowo będzie można zobaczyć najnowszą produkcję Disney/Pixar „Buzz Astral”. Naszpikowaną przygodami produkcję science-fiction opowiadającą o początkach Buzza Astrala - postaci, która była pierwowzorem zabawki osadzonej w świecie Toy Story.

Jedna z największych serii w historii kina - „Jurassic World” - powraca! Tym razem do Chrisa Pratta i Bryce'a Dallas Howard dołączają zdobywczyni Oscara Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill. „Jurassic World Dominion” to zapierające dech w piersiach widowisko rozgrywające się 4 lata po zniszczeniu wyspy Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii.

Tom Cruise i „Top Gun: Maverick” są w ostatnim czasie na ustach wszystkich za sprawą rekordów, jakie biją! Wyniki oglądalności szybują ponad chmury niczym F-18, a popularność produkcji wciąż wzrasta. Twórcom filmu udało się osiągnąć to, co niemal nieosiągalne – oddać klimat pierwowzoru, a jednocześnie przyciągnąć do kin całe pokolenia widzów: od młodych po weteranów. Druga część to emocje sięgające zenitu - Maverick wraca do szkoły Top Gun, gdzie jako jedyny pilot na świecie może przygotować najlepszych młodych pilotów do szaleńczej misji. Musi stawić czoła demonom przeszłości i podjąć decyzje, jakich dotąd nie musiał. Wrażenia są nieziemskie, a dźwięk Dolby Atmos dosłownie wgniata w fotel kinowy.

Od najbliższego piątku w kinach Helios zrobi się naprawdę zielono, bo przybywają „Jeżyk i Przyjaciele”. Mila i Mędrek – odważna jeżyczka i przebojowy wiewiór to dzieciaki-zwierzaki, a przy okazji para najlepszych przyjaciół zamieszkujących leśną polanę. Wyruszają na wspólną wyprawę, aby zapewnić leśnym stworzeniom dostęp do wody, której coraz częściej brakuje w ich lesie przez długotrwałą suszę. To będzie fantastyczna ekoprzygoda!

Najmłodsi widzowie, którzy dadzą nura do podwodnego świata, zobaczą filmowy pojedynek „FOKI kontra REKINY”. Quinn to zadziorny przedstawiciel grupy fok, a Grimes to przywódca gangu rekinów, które zadomowiły się w podwodnej okolicy i pożerają najlepsze kąski. Quinn postanawia skompletować drużynę marzeń i przepędzić raz na zawsze gang rekinów. Ostateczne starcie murowane!

„PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS” to szalona animacja dla dzieci, i nie tylko! Nigdy nie było takiej piątki przyjaciół o złej sławie jak: błyskotliwy kieszonkowiec Pan Wilk, włamywacz Pan Wąż, mistrz kamuflażu Pan Rekin, Pan Pirania i hakerka miss Tarantula. Kiedy po niezliczonych napadach i latach bycia najbardziej poszukiwanymi złoczyńcami na świecie, zostają w końcu złapani, Pan Wilk zawiera umowę... Aby uratować wszystkich od kary więzienia, postanawia, że będą dobrymi obywatelami. Czy spełni tę obietnicę?

W niedzielę, 12 czerwca w cyklu Filmowe Poranki odbędzie się kolejne spotkanie z bohaterami serii „44 Koty”. Na najmłodszych widzów czeka wesoła zabawa z sympatyczną grupą kociaków znaną również jako Arcykoty! Tradycyjnie projekcję poprzedzą konkursy i rodzinne zabawy w sali kinowej.

Helios nie zapomina o najmłodszych widzach z Ukrainy, na których czeka przygoda w towarzystwie sympatycznej krówki, której marzeniem jest zostanie gwiazdą muzyki, ale wcześniej Klara musi wyruszyć w przygodę i wyciągnąć z tarapatów swojego tatę. To wszystko w filmie „Klara Muu!”.

13 czerwca Kino Konesera zaprezentuje film „Mój syn”. Podczas zdjęć James McAvoy, grający ojca zaginionego chłopca, nie miał dostępu do scenariusza i nie wiedział jak zakończy się historia przedstawiona w filmie. To, co widzowie zobaczą na ekranie, to w całości improwizacja aktora, który gra i reaguje na to, co przedstawiają jego ekranowi partnerzy znający fabułę filmu. Aktor i widzowie poznają rozwiązanie zagadki w tym samym czasie. To doświadczenie, jakiego nie miał żaden aktor!

16 czerwca w ramach cyklu Kultura Dostępna widzowie nie raz usłyszą na ekranie ulubione powiedzenie bohaterów filmu, które jest jednocześnie tytułem filmu: „Jakoś to będzie”. Bohaterami komedii są trzej nieudacznicy po 30-tce Albert, Marcin i Jacek - od dzieciństwa kombinują i szukają sposobów na szybkie wzbogacenie się. Teraz ma być inaczej, w końcu to akcja ich życia. Czy plan wypali?

