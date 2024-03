Moc filmowych hitów w sieci kin Helios

Marcowy repertuar Heliosa obfituje w gorące premiery – na kinomanów czekają zarówno produkcje polskie, jak i zagraniczne. W nadchodzącym tygodniu na ekranach pojawią się między innymi: film familijny „Za duży na bajki 2”, horror „Urojenie” oraz dokument „Budda. Dzieciak ‘98”. Widzowie będą mogli również zobaczyć przeboje ostatnich tygodni i rozmaite cykle specjalne.

"Za duży na bajki 2"

Od najbliższego piątku w repertuarze zagości pozytywna nowość dla całej rodziny – „Za duży na bajki 2” . Kontynuacja entuzjastycznie przyjętej części pierwszej ukazuje trójkę nastolatków: Waldka, Staszka i Delfinę. Podczas wycieczki w Tatry Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, który nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Chłopiec postanawia za wszelką cenę odnaleźć go i osobiście zapytać o powody tej decyzji. W trudnej misji pomaga mu Staszek, a Delfina ukrywa nocne wyjście chłopaków przed mamą Waldka i jej nowym partnerem. Widzowie przekonają się, jak spotkanie z ojcem zmieni życie chłopca i jego bliskich. W obsadzie plejada polskich gwiazd, między innymi: Karolina Gruszka, Paweł Domagała, Michał Żurawski i Dorota Kolak!

"Urojenie"

Dla tych kinomanów, którzy na wielkim ekranie poszukują mocnych emocji, sieć ma w zanadrzu premierę horroru „Urojenie” . Jessica w dzieciństwie chętnie bawiła się pluszowym misiem o imieniu Chauncey. Po latach, już jako dorosła kobieta, powraca do swego rodzinnego domu wraz z córeczką, Alice. Dziewczynka znajduje zabawkę w piwnicy pośród porzuconych staroci. Niedługo później zaczyna zachowywać się nietypowo i twierdzi, że to miś wyznacza jej zadania. Jessica próbuje ratować córkę, jednak Chauncey po latach pragnie krwawej zemsty. Producentami tytułu są twórcy odpowiedzialni za takie hity, jak „M3GAN” czy „Pięć koszmarnych nocy”.

"Budda. Dzieciak '98"

Już od czwartku, 21 marca na widzów będzie czekała nietypowa produkcja opowiadająca o jednym z najpopularniejszych polskich influencerów – „Budda. Dzieciak ‘98” . To emocjonująca i wypełniona motoryzacją podróż do świata Kamila Labuddy, którego poczynania śledzą w sieci miliony sympatyków. Influencer opowiada o tym, jak od środka wygląda świat internetowych twórców. W filmie będzie można zobaczyć najciekawsze ujęcia z jego wyjazdów między innymi do Czarnobyla czy Stanów Zjednoczonych. To uniwersalna opowieść o sile charakteru i spełnianiu marzeń, ale też o absolutnie nieskończonym potencjale Internetu!

"Diuna: Część druga"

W repertuarze nie zabraknie hitów minionych tygodni, na czele z niezwykle wysoko ocenianą kontynuacją „Diuna: Część druga” . Paul Atryda pragnie zemścić się na wrogach, którzy doprowadzili do śmierci jego bliskich. W tym celu musi zawrzeć sojusz z Fremenami, w czym pomaga mu Chani. Część pustynnego ludu uznaje go za wyczekiwanego mesjasza, a bohater waha się, czy wkraczać na wojenną ścieżkę – od jego decyzji zależą losy całego znanego wszechświata. W obsadzie uznani i lubiani aktorzy: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler i wielu innych! W wybranych kinach film będzie dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

"Kung Fu Panda 4"

Najmłodsi kinomani mogą zapoznać się z najnowszą częścią przebojowej animacji – „Kung Fu Panda 4” ! Po, Smoczy Wojownik, zostaje wezwany do pełnienia kolejnej misji. Tym razem ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Bohater będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom i nieuchwytnej przeciwniczce – Kameleonie! Po jego stronie stanie jednak bystra sojuszniczka, z którą stworzą komediowy duet. W części kin film będzie grany w ukraińskiej wersji językowej.

"Chłopiec i czapla"

W najbliższym tygodniu cykl Kino Konesera pojawi się w Heliosie aż dwukrotnie! Poza poniedziałkowymi projekcjami, sieć przygotowała specjalne niedzielne seanse, poświęcone filmom oscarowym. Już 17 marca odbędą się pokazy tytułu „Chłopiec i czapla” , który otrzymał statuetkę dla najlepszej animacji. Dzieło Hayao Miyazakiego opowiada o młodym Mahito, próbującym poradzić sobie ze śmiercią mamy. Niespodziewanie zaczyna odwiedzać go czapla, mówiąca ludzkim głosem.

"Bękart"

W poniedziałek, 18 marca, do wybranych kin zawita dramat „Bękart” z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Weteran wojenny postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach w XVIII-wiecznej Jutlandii. Po tym, jak zdobywa zgodę króla, jego wrogiem staje się lokalny właściciel ziemski.

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5"

W czwartek, 21 marca, odbędą się projekcje w ramach cyklu Kultura Dostępna. Tym razem na widzów czeka szalona komedia „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” . Rodziny Wolańskich i Zawadów nie przestają zaskakiwać swoimi perypetiami, a w piątej części serii Agnieszka i Marcin witają na świecie swojego pierwszego potomka. W obsadzie plejada gwiazd, a wśród nich między innymi: Maciej Zakościelny, Aleksandra Hamkało i Katarzyna Skrzynecka.

