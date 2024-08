Mieszkania przy ul. Naftowej: niebawem startuje kolejny nabór wniosków

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza nabór uzupełniający (VI) wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania wchodzącego w skład inwestycji mieszkaniowej przy ul. NAFTOWEJ w Sosnowcu budowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Topolowej 6/22 przy udziale Gminy Sosnowiec w formie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nabór uzupełniający wniosków

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 19 sierpnia 2024 r. od godz. 7.30 do dnia 23 sierpnia 2024 r. do godziny 13.00. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania TUTAJ oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Lokalowej przy ul. Mościckiego 14 (I piętro, pok. 115). Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem, w tym informacje o wolnych do wynajęcia lokalach mieszkalnych znajdują się na stronie internetowej inwestora. Informacji na temat naboru udziela również ww. Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerami telefonu +48 32/296-07-85, 32/296-05-07, 32/296-08-78.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) w Urzędzie Miejskim Wydział Gospodarki Lokalowej przy ul. Ignacego Mościckiego 14 (I piętro, pokój 115), począwszy od dnia 19 sierpnia 2024 r. od godziny 7:30 lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki UM Sosnowiec na ePUAP-ie: /f0330ogrc7/skrytka) albo przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: “WGL nabór wniosków ul. Naftowa” (liczy się data stempla pocztowego).